BossHoss rockten mit Gabalier & Co. beim Stanglwirt

Zum bereits 31. Mal ging gestern Abend die traditionelle Weißwurstparty in Maria Hausers Stanglwirt über die Bühne.

Es war ein Pflichttermin für die Kitzbühel-Snowciety. Die Eröffnung der legendären Weißwurstparty nahmen einmal mehr Arnold Schwarzenegger, der mit Freundin Heather und Sohn Christopher nach Kitz gereist ist sowie Andreas Gabalier, DJ Ötzi und Marc Pircher vor.

Als Showact standen im ausverkauften Stanglwirt The BossHoss auf der Bühne – mit einigen Überraschungsgästen. Darunter Sasha, der nach seiner Krankheit im Herbst gestern sein Bühnen-Comeback feierte, Schmuse-Barde Oli P. und natürlich Volks-Rock’n’Roller Gabalier.

Die Schar der hochkarätigen Gäste führte neben Schwarzenegger vor allem Ex-US-Außenminister und jetziger Klima-Sonderbeauftragter John Kerry an. Ebenfalls mitgefeiert haben die Topmodels Franziska Knuppe sowie Barbara Meier mit Ehemann Klemens Hallmann, Schlager-Star Melissa Naschenweng, Kult-Moderator Elton, Entertainer Gregor Glanz und TV-Beauty Sylvie Meis.

Letztere wurde der Trubel im brechend vollen Stanglwirt allerdings zuviel Am Weg zum Weißwurstkessel wurde die zierliche Moderatorin von Fotografen derart bedrängt, dass sie kurzerhand umdrehte und zurück auf ihr Zimmer eilte. Ob sie es letztendlich schaffte, wie ursprünglich geplant ihre allererste Weißwurst zu essen, ist nicht bekannt.

Als Überraschung gab es nach der Eröffnung einen Heiratsantrag auf der Bühne. US-Moderator und Arnie-Freund Matt Iseman ging auf der Bühne vor seiner Britton All auf die Knie und Schwarzenegger und freute sich über ein "Ja" seiner Liebsten. Dazu schwang Arnie - wie schon am Oktoberfest in München - den Taktstock und dirigierte die Band.