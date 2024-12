Botox und Hyaluron: Karina Sarkissova beim Beauty-Doc

Die Ballerina hat lange Zeit nichts von sich hören lassen. Seit einer Weile gibt sie aber wieder sehr intime Einblicke.

Botox, Filler, Hyaluron - im Laufe der Jahre hat sich Ballerina Karina Sarkissova stark verändert. Momentan zeigt sie sich auch nur mit auffälligen Filtern auf Instagram. Erst kürzlich plauderte sie hier auch aus, dass sie aus einem schönen Grund Gewicht zugenommen habe und hielt einen Schwangerschaftstest in die Kamera. Dieser dürfte offensichtlich positiv gewesen sein.

Sarkissova: Selfie während Injektion

In den letzten Wochen ist die einstige "Dancing Stars"-Jurorin also wieder aktiv auf Instagram. Die Fans bekommen hier aber hauptsächlich alte Bilder zu sehen. Ihr neuestes Posting ist da eine Ausnahme. In einem kurzen Video-Clip sieht man Sarkissova auf einem Behandlungstisch. Ihr wird mehrmals mit einer Nadel Hyaluron in die Lippe injiziert.





Ein Follower kommentiert das Video wie folgt: "Ich bin mir sicher, dass Sie die Nebenwirkungen solcher Injektionen kennen, aber das ist ja keine Lehrstunde. Sie sind eine sehr schöne junge Frau. Ich denke nicht, dass Sie das nachhelfen bräuchten (meine Meinung)."