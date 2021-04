Schauspieler Fritz Wepper ist an Krebs erkrankt - 'Ich liebe meinen Bruder. Mein ganzes Herz hängt an ihm' so Bruder Elmar.

Schauspieler Elmar Wepper (76) sorgt sich um seinen kranken Bruder Fritz (79). Der TV-Star ("Um Himmels Willen") liegt nach einer Operation in einer österreichischen Klinik. Bruder Elmar: Sorge um krebskranken Fritz Wepper "Ich liebe meinen Bruder. Mein ganzes Herz hängt an ihm. Ich hoffe, dass es ein gutes Ende nimmt und er bald wieder nach Hause darf", sagte Elmar Wepper der "Bild"-Zeitung. "Fritz geht es ganz okay" Er dürfe seinen älteren Bruder immer wieder im Krankenhaus besuchen - mal für eine halbe Stunde, mal für eine Stunde, sagte Elmar Wepper, der im Raum München lebt. "Fritz geht es ganz okay. Mal schlechter, mal ist er wieder präsenter. Die Ärzte gehen das sehr sorgfältig und bedächtig an." Fritz Wepper hatte vor einigen Wochen öffentlich gemacht, dass er an Krebs erkrankt ist.

Mehr dazu Fritz Wepper: Krebs-Behandlung in Innsbruck Schauspieler Fritz Wepper wird im August 80 Jahre alt und muss sich Krebs-Therapie unterziehen.