Sängerin Antonia aus Tirol will mit einer brutalen Szene in einem Musikvideo ein Zeichen gegen Gewalt an Frauen setzen.

Dieses Video ist nichts für schwache Nerven! Sängerin Antonia aus Tirol überrascht in ihrem neuen Musikvideo zu "She's in Love with you" mit Blut und Schlägen. Immer wieder werden Szenen reingeschnitten, die Frauen mit blauem Auge zeigen, oder Männer, wie sie brutal zuschlagen oder sogar auf Frauen einstechen.

Brutale Messerattacke auf Antonia aus Tirol

Doch was steckt dahinter? Antonia aus Tirol will mit diesem explizitem Video auf etwas wichtiges hinweisen: Dass Schluss sein muss mit Gewalt an Frauen.

Antonia: Thema für sie kompromisslos

Sie selbst schreibt auf Instagram zu dem Video: "Ich habe mich da kompromisslos einem Thema angenommen, welches ich als sehr wichtig empfinde. Und möchte damit auf diese Thematik aufmerksam machen." Den Fans von Antonia gefällts und sie stellen sich auch hinter die Intention, rufen zu einem Stopp von häuslicher Gewalt auf. She's in Love with you" ist ein Cover des Hits von Suzi Quatro aus dem Jahr 1979.