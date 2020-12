Influencerin Cathy Lugner äußert sich über die besonderen Qualitäten von Ex-Mann Richard Lugner.

Von 2014 bis 2016 waren sie miteinander verheiratet: Cathy und Richard Lugner . Dann kam die Scheidung. Cathy zog nach Deutschland um dort ihre Erotikkarriere voranzutreiben; Richard schaute sich wieder in der Damenwelt um; fand Goldfisch und Zebra.

Lugners: So ist der Kontakt der Ex-Partner

Doch wie steht es um den Kontakt zwischen Cathy und Richie? Die Blondine hat jüngst auf Instagram in einer Fragerunde einige Details zu ihrer Beziehung preisgegeben, wie Promiflash nun berichtet. So will sie nicht im Bösen mit Richard auseinander gegangen sein. Auch Kontakt sein noch da, sie würden einander zu Feiertagen oder zum Geburtstag gratulieren. Besonders spannend ist Cathys Aussage, dass sie wahrscheinlich noch immer mit dem Baumeister verheiratet wäre, wenn es nicht ein paar Dinge gegeben hätte, die zum Aus der Ehe führten.

Cathy Lugner: DAS habe ich an Richard besonders geliebt

Ein bisschen plaudert Blondine Cathy auch noch über die Qualitäten Lugners, den sie als Gentleman in Erinnerung hat. So habe es einige Eigenschaften an ihm gegeben, von denen sie ganz besonders angetan war: "Er war witzig, belesen, intelligent und hat mir viel beigebracht. Ich fand es faszinierend, mehr durch ihn zu lernen."