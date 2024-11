Die fesche "Ixi" aus der XXXLutz-Werbung zeigte sich ganz verliebt bei der Eröffnung des Schönbrunner Christkindlmarkts

Model Chiara Pisati ist in festen Händen - und das bereits seit über zwei Jahren. Lukas de Roode heißt der Mann an ihrer Seite, der sich äußerst ungern und selten in der Öffentlichkeit zeigt. Bei der Eröffnung des Schönbrunner Christkindlmarkts machte er eine Ausnahme. Fotos wollte der bescheidene Unternehmer aber dennoch keine. Bis er dann vor dem illuminierten Sternentor stand. Im Gespräch mit oe24 erklärte er, dass er es mittlerweile gewöhnt sei, dass seine Liebste viel mediale Aufmerksamkeit bekomme. Er freue sich für sie.

Chiara Pisati und Lukas de Roode © Nathalie Martens ×

Pisati strahlt wie nie

Pisati und der Immobilienunternehmer sollen sich seit geraumer Zeit am Wiener Stephansplatz eine Wohnung teilen, sie wirken harmonisch und auch nach über zwei Jahren noch frisch verliebt. "Ich bin sehr glücklich und angekommen", sagt Chiara strahlend.





Schönbrunn lockt mit neuen Attraktionen

Der Weihnachtsmarkt im Ehrenhof des Schloss Schönbrunn eröffnete am Freitag unter neuer Leitung. Neu sind auch Attraktionen wie ein 15 Meter hohes Riesenrad vor dem Schloss, zwei sogenannte Nostalgiekarusselle, eine Kindereisenbahn, kleine Kinderhütten oder eine Bastelhütte. Auf einem 15 mal 30 Meter großen Areal kann auf Kunststoffplatten Schlittschuh gelaufen werden.