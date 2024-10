Schock! Chiara Pisati liegt seit drei Wochen mit Lungenentzündung flach

Die schöne "Ixi" aus der XXXLutz-Werbung ist seit Wochen an ihr Bett gefesselt.

Sie ist sonst immer das strahlende Gesicht aus der XXXL-Lutz-Werbung - zurzeit ist "Ixi" Chiara Pisati jedoch gar nicht zum Lachen zumute. Wie sie auf Instagram wissen lässt, liegt sie bereits seit knapp drei Wochen (18 Tagen) mit einer Lungenentzündung flach. Vor allem ein Foto, das sie mit einem Beatmungsgerät zeigt, sorgt für Wirbel. Die Fans machen sich große Sorgen um sie.

Chiara: "Bringt mir jemand seine Substanzen vorbei?"

Zu dem Foto schreibt Pisati: "Also, ich weiß nicht... ich so mit meiner Lungenentzündung, während ich Zverev zuschaue, wie er mit seiner schon am Tennisplatz steht. Bringt mir jemand seine Substanzen vorbei?" Dann zeigt sie, was sie an Tag 18 zum Zeitvertreib macht.

Chiara versucht sich abzulenken © Instagram

Das Buch "Think Like a Monk", eine Spielekonsole und Sudokus dürften momentan ihre Beschäftigungstherapie sein. Bleibt ihr nur eine baldige Besserung zu wünschen. Wer weiß, vielleicht kommt ja Zverev noch höchstpersönlich vorbei...