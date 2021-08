Corona-Alarm bei Dancing-Stars Kick-off

Bei der gestrigen Bekanntgabe der Tanzpaare fehlte Mirjam Weichselbraun.

Start. In weniger als einem Monat (24. September) fegen die Promis bei Dancing Stars wieder über das Parkett.

Erster Ausfall

Beim gestrigen Kick-off, der Präsentation der Tanzpaare, kam es bereits zu einem ersten Ausfall. Moderatorin Mirjam Weichselbraun (39) konnte nur per Videozuspieler dabei sein.

Der Grund: Ihre beiden Töchter Maya (7) und Lola (2) wurden positiv auf das Corona-Virus getestet. Sie selbst sei zwar negativ getestet worden, könne aber selbstverständlich nicht aus London anreisen und ihre Kinder alleine lassen. „Wir sind jetzt also das einzige Paar bei Dancing Stars, das sich noch nicht kennt“, scherzte Moderator Norbert Oberhauser. Dafür wurden zehn neue Tanz-Duos vorgestellt.

Zehn neue Tanz-Duos

Paarungen. Moderatorin Kristina Inhof wird mit Dimitar Stefanin antanzen, Niko Niko mit Manuela Stöckl, Bernhard Kohl geht mit Vesela Dimova an den Start, Nina Kraft tanzt an der Seite von Stefan Herzog, Otto Konrad schwingt das Tanzbein mit Lenka Pohoralek und Boris Bukowski will mit Julia Burghardt ins Finale tanzen (alle weiteren Paare finden Sie unten).