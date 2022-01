Corona-Alarm um Naschenweng

Morgen hätte der Schlagerstar in Deutschland auftreten sollen

Die Omikron-Welle hält zur Zeit einen großen Teil der Österreicher in ihren eigenen vier Wänden gefangen. So auch Schlagersängerin Melissa Naschenweng: "Leider bin ich derzeit in Quarantäne, wie so viele Menschen in diesem Land", schreibt sie auf Instagram. Für sie sei der Zeitpunkt besonders bitter, da sie morgen in Deutschland im Sonnenhof Aspach auftreten wollte.

Naschenweng verschiebt Konzert

Einen Ersatztermin soll es aber bereits geben, wie der Veranstalter berichtet: "Der Auftritt wird am Samstag, den 5. März nachgeholt." Die bereits erworbenen Tickets behalten ihre Gültigkeit. Fans wollen natürlich wissen, wie es ihrem Idol geht. "Gesundheitlich geht es mir soweit gut", beruhigt Melissa. Sie sei nur traurig, dass sie ihren Auftritt verschieben müsse.