× Corona? Lugner kränkelt nach Date

Richard Lugner lag den ganzen Sonntag mit Schnupfen und Halsweh im Bett

"Heute hat es mich ordentlich erwischt", krächzt Richard Lugner (89) mit verschnupfter Stimme ins Telefon. Der Baumeister verweilte den ganzen Sonntag mit Halsweh und verstopfter Nase in seinem Bett. Am Vorabend hatte er noch ein Treffen mit seiner Ex-Verlobten Simone alias "Bienchen". Es war das erste Mal, dass man sich seit der Trennung wiedersah und dennoch lief der Baumeister nach kurzer Zeit davon. Er habe nicht unhöflich sein wollen, aber "ich musste nach 20 Minuten das Essen abbrechen und nach Hause fahren, weil sich eine Erkältung bemerkbar machte."

Lugner fühlt sich seit Wochen krank

Bereits nach seiner Rückkehr von den Malediven im Jänner habe er eine erste Verkühlung gehabt. "Ich musste am Flughafen warten und es war einfach sehr kalt. Mein Reißverschluss stand zu weit offen", erklärt er. Dazwischen sei es ihm jedoch wieder besser gegangen und nun läge er erneut unter der Bettdecke. "Ich werde mich am Montag testen, bevor ich zurück in die Lugner City gehe." Schließlich sei es auch gut möglich, dass er sich mit Omikron angesteckt habe. Der Baulöwe ist für sein Alter erstaunlich fit, doch auch eine verschleppte Erkältung kann gefährlich werden. "Ich versuche mich zu schonen", verspricht er wie so oft in dem Wissen, dass er es dann wohl doch nicht tut.

Lesen Sie auch Lugner: Erstes Treffen mit Simone nach Liebes-Aus Richard Lugner und Simone Reiländer trafen sich zum Dinner

© privat ×

Muss der Baumeister im Home Office bleiben?