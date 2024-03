"Dancing Stars": Dieses Comeback feiert Fendrich im ORF

Lucas Fendrich zeigt auf Instagram, dass er am Küniglberg auf einer geheimen Mission ist

Letztes Jahr machte er bei "Dancing Stars" eine gute Figur. Jetzt ist Lucas Fendrich zurück am Küniglberg. In einer Instagram-Story zeigt er, dass er auf dem Weg in die Garderoben ist. Die beliebte Tanzshow setzt heuer allerdings aus, also so viel ist klar: Der Musiker feiert kein Comeback im Ballroom.

© Instagram

Fendrich klärt auf: "Nur um mein Gewand zu holen." Dann zeigt er ein weiteres Foto auf dem zwei große Papiersäcke voller Kleidung zu sehen sind und schreibt: "Ein Jahr gratis Storage. Kann ich nur weiterempfehlen. Danke ORF."

Auch wenn man ihn nicht so bald wieder im TV tanzen sieht, musikalisch arbeitet der Sohn von Rainhard Fenrich gerade ununterbrochen an Neuem. "Ein neues Kapitel ist kurz davor aufgeschlagen zu werden, die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren und in wenigen Wochen geht es los. Nach fast einem Jahr freu ich mich schon extrem drauf neue Musik zu releasen."