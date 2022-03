Die junge Ukrainerin Lina Barinova trug beim Benefizkonzert eine emotionale Rede vor. 40.000 Zuschauer reagierten mit dem Peace-Zeichen.

Lina Barinova und Daria Dalichuk kämpfen für den Frieden in der Ukraine: Sie unterstützen mit ihrem Verein "Youkraine" die ukrainische Bevölkerung mit "humanitärer und medizinscher Hilfe". Die beiden jungen Ukrainerinnen traten am Samstag beim Benefizkonzert "We Stand With Ukraine" im Wiener Ernst-Happel-Stadion als Rednerinnen auf. Ihre Botschaft: "Ukraine is me. Ukraine is you. And Ukraine is the whole international community". Die 40.000 Besucher reagierten mit tausenden Peace Zeichen.

"Der Himmel über der Ukraine wird von 109 Kinder-Engeln bewacht"

Besonders emotional war die Rede Barinovas, die für Unterstützung der Ukraine warb. Lina Barinova: "Der Himmel über der Ukraine wird von 109 Kinder-Engen bewacht, die in diesem schrecklichen Krieg das Leben verloren haben. Sie hätten eigentlich von einer Luftabwehr geschützt werden sollen. 109 Kinder, die in diesem Jahr ihren Geburtstag nicht mehr feiern werden. Sie gaben das wertvollste, dass man verlieren kann – und zwar ihr Leben. Sie habe die Möglichkeit verloren in die Schule zu gehen, eine Katze zu haben, einen Hund zu kaufen, sich zu verlieben, ihren Schulabschluss zu feiern", so Barinova. sie betont: "Es gibt keine fremden Kinder, sondern nur Kinder unseres Planeten."

Beim Krieg in der Ukraine "handelt es sich um keine Militär-Operation sondern um einen Genozid gegen Ukrainer", so Barinova. "Eltern sollen ihre Kinder nicht begraben müssen."

Barinov beendete ihre emotionale Rede mit einer Schweigeminute. "Bitte heben sie ihre Smaprtphones und ehren sie die Opfer des Krieges", bat sie das Publikum, das die Handys zückte und ein Lichtermeer entstehen ließ.