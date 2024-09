DJ Ötzi wurde aus Wiesn-Festzelt verbannt

Der österreichische Musiker muss einen herben Rückschlag einstecken

Gerade fuhr DJ Ötzi auf der Münchner Wiesn mit Klaus Leutgeb auf einer Kutsche vor und feierte beim Oktoberfest mit, dann heißt es plötzlich, dass er Festzeltverbot hat. Eine zünftige Party ohne die Hitmaschine ist doch eigentlich gar nicht vorstellbar oder?

Mehrere Stars gesperrt

Ganz so schlimm, wie sich das jetzt anhört, ist es aber nicht. Songs wie "Hey Baby" und "Anton aus Tirol" sind lediglich schon so alt, dass das Löwenbräu-Festzelt, in dem die Band Heldensteiner über die Musik entscheidet. diese verbannt hat. Auch "L'amour toujours" von Gigi D'Agostino wird hier nicht mehr gespielt.

Es läge aber nicht daran, dass die Musik nicht gefällt. "Die Leute lieben das nach wie vor, aber wir wollen mit der Zeit gehen", erklärt Band-Mitglied Tina Zacher gegenüber "Focus".