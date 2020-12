Thiem postete ein Foto von seinem Date. Es soll sich dabei um Lili Paul handeln.

Der Tennis-Star und die schönen Promi-Frauen: Dominic Thiems (27) Liebeskarussell scheint sich immer schneller zu drehen. Im Sommer traf er noch Werbe-Gesicht Chiara Pisati zu „geheimen“ Dates in Wiener Szene-Lokalen, wie dem Dots auf der Mariahilfer Straße.Nun zeigt er auf Instagram, dass es schon wieder eine neue Frau in seinem Leben gibt. In seiner Story postet er ein Foto von einem Dinner für zwei an einem Wohnzimmertisch. Auf dem Bild sieht man nur die frisch manikürten Hände einer dunkelhaarigen Frau.Hört man sich in der Society um, so wird gemunkelt, dass es sich bei der unbekannten Schönheit um eine sehr wohl bekannte Dame handelt. Die ganze Story lesen Sie mit oe24plus. Jetzt gleich anmelden!