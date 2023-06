Tausende bei RAF-Camora: "Bitte nicht mehr zum Donauinselfest kommen"

Der Andrang auf das Donauinselfest 2023 war zum Start am Freitag dermaßen riesig, dass die Veranstalter dazu aufriefen, nicht mehr weiter anzureisen.

"Liebe DIF-Fans! Aufgrund des großen Besucher*innen-Interesses am Programm der Festbühne und des weiterhin starken Zustroms an Menschen bitten wir euch im Sinne der Sicherheit aller, euch nicht weiter auf den Weg zum #Donauinselfest zu machen", schrieben die Organisatoren kurz nach 22 Uhr auf Twitter.

Liebe Leute, wir schließen uns der Bitte an, wenn ihr jetzt noch nicht auf der Donauinsel seid, macht es wirklich wenig Sinn zu kommen! #dif23 https://t.co/qETj1HFXbF — POLIZEI WIEN (@LPDWien) June 23, 2023

Tausende waren zum Auftritt von RAF Camora geströmt, so dass die Donauinsel zum Bersten voll war. Auch die Polizei schloss sich angesichts des starken Besucherzustroms kurz darauf dem Aufruf an: "Liebe Leute, wir schließen uns der Bitte an, wenn ihr jetzt noch nicht auf der Donauinsel seid, macht es wirklich wenig Sinn zu kommen!"