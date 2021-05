Edi Finger: Seine Familie war zum Abschied bei ihm

Sport-Legende Edi Finger jr. starb völlig überraschend mit nur 72 Jahren.

Der Sportjournalist und langjährige ORF-Radiomoderator Edi Finger junior ist am gestrigen Donnerstag im Alter von 72 Jahre in Wien verstorben. "Seine Familie war am Ende bei ihm", sagt Ex-Frau Marion Finger im Interview mit oe24.TV, die bis zum Schluss auch eine seiner engsten Vertrauten war.

Edi Finger klagte am Donnerstag bei seiner Tochter Vicorita über Schmerzen Daraufhin bat Victoria ihre Mutter Marion, zu ihrem Vater zu schauen. Dies tat sie auch. Die Rettung wurde erneut verständigt. "Er ist total kollabiert. Es war ein Horror. Sie haben ihm Sauerstoff gegeben. Sie wollten ihn mit dem Helikopter ins AKH bringen, er war aber nicht stabil genug", so Marion. Deshalb wurde er mit Polizei-Eskorte und Rettung hineingeführt. Im AKH versuchte man ihn eine Dreiviertelstunde zu reanimieren, leider vergebens. Gegen 21.30 Uhr hörte das Herz von Edi Finger jr. zu schlagen auf.

Geboren wurde Edi Finger junior in Klagenfurt. Sein Vater war die Sportkommentatorenlegende Edi Finger senior, der mit seiner Radioreportage des Fußball-Weltmeisterschaftsspiels zwischen Deutschland und Österreich (2:3) im argentinischen Córdoba 1978 Berühmtheit erlangte. Den Sensationssieg Österreichs versah Edi Finger senior damals mit den gebrüllten Worten: "Tooor, Tooor, Tooor, Tooor, Tooor, Tooor! I wer' narrisch!"