Wie jedes Jahr ist der Star-Act der Kiz Race Night ein gut gehütetes Geheimnis, aber oe24.erfuhr vorab, wer für Stimmung sorgen wird

Es bleibt jedes Jahr spannend bis zum Schluss: Bei der legendären Kitz Race Night im WWP-Zelt treten auch heuer wieder internationale Superstars auf. Gerüchten zufolge wird Ronan Keating („When You Say Nothing At All“) als Haup-Act auf der Bühne stehen. Er war schon 2009 in der Gamsstadt zu Gast.

Parov Stelar macht Stimmung

Danach soll Parov Stelar für Electrobeats und Party-Stimmung sorgen. Es bleibt ebenfalls abzuwarten, ob Moderatorin Victoria Swarovski und Red-Bull-Erbe Mark Mateschitz einen ersten gemeinsamen Red-Carpet-Auftritt wagen.