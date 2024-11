Ernst Fuchs: Sein letzter Rolls-Royce kommt unter den Hammer

Es war zeitlebens ein Markenzeichen von Ernst Fuchs, nun wird der Lieblings-Rolls-Royce des im Jahr 2015 verstorbenen österreichischen Künstlers versteigert.

Ernst Fuchs, Mitbegründer der Wiener Schule des Phantastischen Realismus und künstlerisches Multitalent, war auch ein ausgewiesener Fan der britischen Kultautomarke Rolls-Royce. Die Automarke begleitete ihn über viele Jahrzehnte und auf tausenden Straßenkilometern, nun wird der letztgekaufte Rolls-Royce, den Ernst Fuchs bis zu seinem Tod im Jahr 2015 besaß, versteigert. Mitgeboten werden kann bereits, der Zuschlag erfolgt am 17. November 2024 ab 10:00 Uhr.

„Die Proportionen dieses Wagens haben meinen Vater begeistert“

Unter den Hammer kommt das Modell Rolls-Royce Silver Wraith mit Erstzulassung im Jahr 1955. „Von den vielen Rolls-Royce, die mein Vater in seinem Leben gefahren hat, war dieser Silver Wraith sein absoluter Lieblings-Rolls-Royce. Die niedrige Frontscheibe, die geschwungenen Kotflügel und wie das Heck angelegt ist - die Proportionen dieses Wagens haben mein Vater begeistert“, erzählt Sohn Tillmann Fuchs. „Es fällt uns nicht leicht, uns von diesem rollenden Kunstwerk zu trennen. Deswegen hoffen wir, dass er bei einem echten Silver Wraith Liebhaber ein neues Zuhause findet.“

Rufpreis 40.000 Euro

Der Rufpreis für den kultigen Rolls-Royce mit knapp 90.000 Meilen liegt bei 40.000 Euro, erste Gebote liegen bereits vor. Ein Wertgutachten von 2015 bescheinigt dem Fahrzeug einen Wiederbeschaffungswert von fast 80.000 Euro. Neben dem Kultwagen selbst erhält der Höchstbieter zudem ein VIP-Package für zehn Personen mit Sektempfang und VIP-Führung im Ernst Fuchs-Museum in Wien.

Jeder kann mitsteigern

Alle Detailinfos zur Auktion finden Sie auf aurena.at: https://www.aurena.at/posten/2602849/Oldtimer - nach einmaliger Registrierung kann jeder - ob Firma oder Privatperson - mitbieten.

Besichtigung vorab möglich

Die Versteigerung wird vom österreichischen Auktionshaus Aurena durchgeführt. Der Zuschlag erfolgt am 17. November 2024 ab 10:00 Uhr, Gebote können bereits abgegeben werden. Die Besichtigung des Exponats ist am 15. November 2024 von 13:00 bis 14:30 Uhr in Traiskirchen möglich.