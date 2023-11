Erste Star-Gäste für neue ORF-Show bekannt

Josh., Francine Jordi und Andi Knoll treten in der ersten Folge von "Hier spielt die Musik" an

„Hier spielt die Musik“! – so lautet das Motto des Abends am Freitag, dem 3. November 2023, um 20.15 Uhr, wenn Katharina Straßer und Lukas Schweighofer den Startschuss für die neue ORF-1-Hauptabendshow geben. Drei Zweierteams – bestehend aus einem Promi und einem musikalischen Talent – treten gegeneinander an und stellen ihr musikalisches Wissen und Können unter Beweis.

Stars in der Auftakt-Show

In der Auftaktshow sind das: Team „Songwriters“ mit Josh. und der 31-jährigen Niederösterreicherin Marlene Wilfing, „The Chuchikastlers“ („Küchenkastl“ im Originalton zwischen Schwyzerdütsch und Tirolerisch) bestehend aus Francine Jordi und dem 28-jährigen Tiroler Daniel Fink sowie „Die Geilsten“ Andi Knoll und die 28-jährige Niederösterreicherin Nastja Isabella Zahour. Anschließend um 21.40 Uhr stellt Moderator Lukas Schweighofer in „Was gibt es Neues?“ die Promifrage und will wissen, was bei der „mitteleuropäischen Hügelwoche“ passiert. Spielt auch dort die Musik?

Spannung pur

Es fließt Blut, wenn Andi Knoll im Bällebad vollen Einsatz zeigt. Er und seine Teampartnerin Nastja Isabella Zahour sind auch sonst nicht zurückhaltend, das zeigt schon ihr gewählter Teamname „Die Geilsten“. Die beiden „Songwriters“ Josh. und Marlene Wilfing begeistern mit Ukulele und ihrem Mitsing-Talent. Und das Team aus dem Westen, „The Chuchikastlers“ Francine Jordi und Daniel Fink, legt nach einem zurückhaltenden Start voll los.