Ex-Kanzler Kurz zeigt sich ganz privat mit seinem Sohn Konstantin

Die Politik hat Sebastian Kurz hinter sich gelassen, nun konzentriert er sich voll und ganz auf seinen neuen Job als Unternehmer und seine Vaterrolle.

Als "Global Strategist" bei der Firma von US-Milliardär Peter Thiel verbringt Kurz in seiner zweiten Karriere nach der Politik mehr Zeit im Flieger als daheim. Statt um die Welt zu jetten, war für den 36-Jährigen in der Ferienzeit aber auch etwas Ruhe angesagt. Familie Kurz stieg im Vier-Sterne-Hotel Reiters Reserve in Bad Tatzmannsdorf (Burgenland) ab und ließ es sich so richtig gut gehen.

Besonders auch Kurz' Sohn: Für Konstantin, der mittlerweile 13 Monate alt ist, gings mit seinem Promi-Papa unter anderem zum Ziegenfüttern. "Schön war‘s! Alle gefüttert. :-)", schrieb Kurz auf Instagram unter eine Fotostrecke, die die beiden innig vor dem Gehege zeigt. Und: Der Kurz-Spross ist augenscheinlich mit knapp einem Jahr schon gut allein auf zwei Beinen unterwegs.