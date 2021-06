Falco: Jeanny-Käfer gibts auf Willhaben für 55.000

Auto aus Falcos Musikvideo Jeanny II von Falco für 55.000 € auf willhaben erhältlich

Eine für viele Falco-Fans besonders exklusive Auto-Perle befindet sich derzeit auf willhaben. Ein Verkäufer aus der Steiermark bietet das VW Käfer Cabrio aus dem erfolgreichen Coming Home Jeanny II Video an. Der schwarze Oldtimer ist auch ohne prominenter Vorgeschichte schon ein echter Hingucker.

Das liebevoll restaurierte VW Käfer Cabrio aus der Steiermark hat lediglich 99.000 km auf dem Tacho. Dass das Cabrio zu so einem einzigartigen Sammlerstück gezählt werden darf, hat der Verkäufer erst vor kurzem erfahren. „Wir wussten schon länger, dass dieser Oldtimer in einem Video von Falco eine Rolle spielt. Allerdings haben wir erst vor drei Wochen durch Zufall herausgefunden, dass er im Musikvideo von Jeanny Part II zu sehen ist“, erzählt der Anbieter, der schon seit über 40 Jahren verschiedenste Oldtimer sammelt, stolz.

Begehrte Ware

Der schwarze Oldie taucht ab Minute drei in dem Musikvideo auf. Für 55.000 € kann man das Auto nun erstehen (Hier gehts zum Link). VW Käfer sind auf willhaben aber auch ohne Falco-Bezug heiß begehrt: Mehr als 150 VW Käfer und 100 VW Beetle finden sich dort in unterschiedlichen Ausprägungen. So können Nutzer und Fans zwischen vollständig restaurierten Käfer-Modellen und Schmuckstücken für Liebhaber wählen. Mit dem VW Beetle werden am digitalen Marktplatz auch alltagstaugliche Alternativen für Individualisten geboten.