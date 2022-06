Fans geschockt: Naschenweng musste nach DIF-Auftritt zum Arzt

Gestern begeisterte Schlager-Superstar Melissa Naschenweng beim Donauinselfest. Heute muss sie krankheitsbedingt ein Konzert absagen.

Auf Instagram hat die Sängerin eine schlechte Nachricht für ihre Fans. "Ich habe leider nicht mehr das o.k. vom Arzt und meinem Körper bekommen", so Naschenweng. Sie sei momentan krank und müsse ihre Erkältung auskurieren. Eigentlich wäre der Schlagerstar heute in Kerkingen (Deutschland) aufgetreten. Das Konzert muss leider abgesagt werden.

Gestern Abend sorgte Naschenweng beim Donauinselfest mit Songs wie I steh auf Bergbauernbuam", "Difigiano" oder "Verliabt" für kräftig Stimmung.