× Fendrich feiert Konzert-Comeback

Nach 18 Monaten Corona-Pause startet Fendrich mit der Hit-Show "Starkregen" durch. Am Sonntag auch beim ÖSTERREICH-Konzert in der Wiener Stadthalle. Wir waren bei der Premiere.

„Das Livespielen ist das Salz in der Suppe! Ein Konzert ist keine Verkaufsveranstaltung für die CD, sondern eine Begegnung mit dem Publikum.“ Rainhard Fendrich startet endlich wieder durch. Nach drei Corona-Bedingten Verschiebungen und mit 18 Monaten Verspätung ging gestern in Liederhalle von Stuttgart endlich der Auftakt der Starkregen-Tournee über die Bühne. „Endlich! Schön dass es geklappt hat,“ strahlte Fendrich dabei mit den Bühenscheinwerfern um die Wette. „Wer hätte so etwas für möglich gehalten. Wenn wir eines von dieser Pandemie gelernt haben, dann ist es wir sehr man Nähe vermisst wenn sie nicht mehr da ist. Wobei mir manche Abstandsregeln durchaus gefallen würden!“

Vom Opener Rock‘n‘Roll Band bis zum Finale rund um Weus'd a Herz hast wia a Bergwerk begeisterte Fendrich dabei über 2.000 Fans (Maskenpflicht!) mit den Highlights der noch immer aktuellen Polit-CD Starkregen, Raritäten wie Geisterbahn oder Bussi Bussi und natürlich allen großen Hits. Von Schickeria über Blond oder Strada del Sole bis I am from Austria. Mit Tango Korrupti („Mache lieder haben ein Ablaufdatum, dieses jedoch nicht.“) und Heiße Luft wurde Fendrich während der zweistündigen Sensations-Show auch wieder politisch laut. „Wenn gewählte Volksvertreter oder Entscheidungsträger lügen um dreiste Korruption zu vertuschen oder um ihre Machtvorstellungen zu verwirklichen, dann darf man sich nicht wundern wenn der Wähler das Vertrauen in die Politik verliert und sich schlichtweg verarscht fühlt.“

Abgerundet wurde das Sensations-Konzert von gediegener Light-Show, dem Unplugged-Solo Macho Macho und Storyteller-artige Erzählungen. „Kinder haben lieber Heidenspass als Höllenangst!“ In Summe über 2 Stunden Austropop-Geschichte, die auch die sonst so steifen Schwaben zu Begeisterungs-Stürmen hinrissen. "Kunst definiert sich nicht unbedingt über Quantität: Dass ein Lied bei den Menschen ankommt und dort bleibt, ist mir wichtiger als jede Chartplatzierung,“ erklärt Fendrich die neue Show im ÖSTERREICH-Talk

ÖSTERREICH-Konzert

Am Samstag rockt Fendrich seine 28 Song starke Hitshow in Graz. Am Sonntag folgt das von ÖSTERREICH präsentierte Heimspiel in der Wiener Stadthalle. Restkarten gibt‘s bei Ticket24.at Dass bei der Ankündigung des Veranstalters dabei von der 2G-Regel die Rede war, sorgte für Aufregung unter manch impfkritischen Fans. Von "Regierungskünstler" und "Faschist" war in Sozialen Netzwerken die Rede. Harte Worte die Fendrich so nicht stehen lassen will. „Jeder sollte frei sein, selbst zu entscheiden, ob er sich impfen lassen will oder nicht.“

Das war die Setlist in Stuttgart:

Rock ‘N‘ Roll Band

Haben sie Wien schon bei Nacht gesehen

Vü schöner is des G’fühl

Die, die Wandern

Schickeria

Bussi Bussi

Tango Korrupti

Heiße Luft

Hinter’m Tellerrand

Schwarz oder Weiß

Tränen trocknen schnell

Die Geisterbahn

Sag ma ned es gibt kan Teufel

Pause



Mein Leben

Kein schöner Land

Wenn du was wüst

Sozial Media Zombie

Frieda

Nur die Liebe

Midlife Crisis

Es lebe der Sport

Für immer a Wiener

Zugaben:

Macho Macho

Heimatlied

Oben Ohne

Strada del Sole

Zugaben 2:

I am from Austria

Weus'd a Herz hast wia a Bergwerk