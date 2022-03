Fendrich spielt wieder mit Orchester auf

Nach 30 Jahren Pause tritt Rainhard Fendrich wieder mit Orchester unter der Leitung von Christian Kolonovits auf. Im Salzburger Festspielhaus und vor Schloss Schönbrunn.



„Ich versuche das Publikum nicht zu ­bedienen, sondern es zu überraschen.“ 1992 spielte Rainhard Fendrich zur Eröffnung der Wiener Festwochen erstmals mit großem Orchester unter der Leitung von Christian Kolonovits auf. Jetzt, nach 30-jähriger Pause („Wir haben uns zwar aus den Augen, aber nie aus den Ohren und den Herzen verloren!“), gibt’s endlich die gemeinsamen Zugaben.



Ticket24. Nach einem Doppelpack im Salzburger Festspielhaus (11. und 12. Juni) erklingen die Songs der nach wie vor aktuellen CD "Starkregen" und Hymnen wie "I am from Austria" oder "Weus’d a Herz hast wie a Bergwerk" am 3. Juli dann auch vor Schloss Schönbrunn im symphonischen Sound. Die Karten für das Austropop-Highlight des Jahres gibt’s bei ticket24.at



Laie. „Nicht jedem meiner Songs passt ein Frack, aber viele werden dadurch in neue Kleider gepackt“, erklärt Fendrich die Orchester-Show. „Es wird eine gewisse Reife dabei sein, weil wir beide in der Zwischenzeit viel dazugelernt haben. Christian Kolonovits hat dabei das Oberkommando. Ich bin nur ein gelernter Laie.“