Gabalier: ''Ich weiß, dass ich immer wieder für Zündstoff sorge!''

Neuer Hit (''Ein neuer Anfang'') und neue Aufregung (Corona-Wirbel im TV). Zum Live-Comeback auf der Seebühne in Mörbisch am 29. Juli spricht Andreas Gabalier auf oe24.TV jetzt über...

... sein Konzert Comeback: Die Vorfreude ist groß. Ich strotze vor Kraft und Lebensfreude. Jetzt ist einfach der Aufbruch da. Es geht wieder nach vorne. Und da darf auch Mörbisch nicht fehlen.

... Lampenfieber: Wie groß die Nervosität dann ist, wird sich dann kurz vor der Show zeigen. Aber natürlich: jetzt sind es fast zweieinhalb Jahre dass ich nicht mehr aktiv mit der Band auf der Bühne war. Das fehlt natürlich zum einem und wird auch die nötige Vorbereitung brauchen

... den „Corona Eklat“ im TV: Ich weiß, dass ich immer wieder für Zündstoff sorge und daraus dann mediale Aufregung entsteht. Das gehört einfach zu meiner Laufbahn dazu Ich sehe das aber total entspannt. Ich habe einfach nur geschwärmt davon es einfach eine sehr sehr positive Zeit gewesen ist in Amerika. Ohne Maskenpflicht. Ich habe da wirklich keine gesehen. Und das hat mich sehr zuversichtlich gestimmt dass das auch bei uns bis zum Sommer so werden wird. Kunst und Kultur muss einfach wieder Platz finden in unserem schönen Österreich.

... den neuen Hit: Ich habe mir schon ein paar Tage lang den Kopf zerbrochen: Soll man eine Ballade nehmen? Passt das jetzt besser in die Zeit? Auch zu all diesem Weltgeschehen das uns momentan alle begleitet. Mit „Ein neuer Anfang“ ist da ein schöner und optimistischer positiver Mittelweg gefunden worden.

... das Herzbeben im Text: Ich singe: „Eine neue Liebe KANN so schön sein“. Ja Gott, das ist einfach so, dass das immer wieder besungen wird von uns Musikern. Der Song ist eine Mischung aus dieser Corona-Zeit, wo man wieder nach vorne schaut und dabei natürlich auch das Leben mit all seiner Liebe besingt.

... das neue Album: Das ist ein kerniger, vertrauter Andreas Gabalier. Das geht wieder ein bisschen zurück zum Ursprung. Es beschäftigt sich auch ein bisschen mit dieser Pandemie. Mit einem positiven Blick nach vorne.

.. Erfolgs-Druck: Nachdem die Charts heute nicht mehr wirklich repräsentativ sind oder keine wirkliche Aussagekraft über den Erfolgsweg mehr haben mache ich mir da überhaupt kleine Gedanken darüber.