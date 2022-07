× Gabalier: Mit Bergtour und Training fit für Livecomeback

Gipfelsturm und Trainingssession. So wärmt sich Gabalier für seine Konzerte auf.

Fit. Am Mittwoch noch eine Bergtour mit Freunden und am Freitag exzessives Training im Fitnessstudio – so bereitete sich Andreas Gabalier (37) auf sein großes Livecomeback vor. Gestern stand in Mörbisch das erste Österreichkonzert nach über zwei-jährigem Corona-Stopp auf dem Plan.

© Instagram/Andreas Gabalier ×

Vor Auftritt in Mörbisch ging Gabalier in die Berge ...

© Instagram/Andreas Gabalier

... und ins Studio.

Palast. Auf Einladung von Alfons Haider zündete Gabalier dabei in der Musicalkulisse von Der König und ich sein Hitfeuerwerk vor einem riesigen goldenen Palast. „Ein ungewöhnliches, spannendes Setting. Da die Seebühne in meiner Karriere so noch nicht dabei war, bin ich dieser Einladung gerne gefolgt.“

München. Nur 6.000 Fans durften in Mörbisch bei Hits wie Hulapalu mitrocken. Sein nächstes Konzert wird deutlich größer: Am 6. August steigt das VolksRock’n’ Roller-Festival in München für bis zu 150.000 Fans.