Lena Gercke: Geburtstags-Party in Kitzbühel

Die einstige GNTM-Gewinnerin Lena Gercke ließ es auf der Hornköpfl-Hütte krachen

Kitzbühel ist in der Wintersaison das Mekka der Reichen und Schönen. Eine, die mehrmals im Jahr hier urlaubt, ist Lena Gercke (36). Das Model ist Stammgast beim Stanglwirt in Going am Wilden Kaiser und auch jetzt genießt Gercke dort ein paar entspannte Tage mit ihrem Ehemann Dustin Schöne und Freunden.

Party in der Hornköpflhütte

Dass die Zweifachmama auch gerne Après-Ski macht, zeigte sie mit ein paar Eindrücken auf Instagram. Noch dazu feierte Lena Gercke heuer ihren "neunten" Geburtstag (sie ist am 29. Februar geboren). Mit Schnaps, kulinarischen Köstlichkeiten und einer illustren Runde. Gefeiert wurde übrigens auf der Hornköpflhütte. Dort kehrte auch Hollywood-Star Michael Fassbender während des Hahnenkamm-Rennens ein.