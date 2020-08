Gabalier steht wieder im Studio

Ende August wäre es wieder soweit gewesen – Andreas Gabalier (35) hätte beim Kitzbühel Musikfestival tausenden Fans eingeheizt.

Shopping statt Festival: Gabalier

Corona bedingt war dies heuer jedoch nicht möglich. Dennoch stattete der Musiker seiner „geliebten Gamsstadt“ einen Besuch ab. Erst bewältigte er mit dem Motorrad den Großglockner, um dann die Kitzbüheler Innenstadt zu genießen. Fan-Selfies und eine lange Shopping-Tour inklusive.

Gabalier: Bald neue Gabalier-Songs?

Doch nun hat sich Gabalier wieder an die Arbeit gemacht. Er scheint an neuen Songs zu arbeiten. Aus dem Studio schickt der Schlager-Star Grüße an seine Fans. Und die sind ob der Aussicht, bald neue Songs ihres Idols hören zu dürfen, freilich entzückt.

https://www.facebook.com/AndreasGabalier/posts/4388900017846623