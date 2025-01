Gitta Saxx: Mit 60 erneut im "Playboy"

Die DJane, Fotografin und Unternehmerin hat keine Angst vor dem Alter. Im Gegenteil - heute fühlt sie sich wohler denn je.

Am 22. Jänner feiert Jahrhundert-Playmate Gitta Saxx ihren sechsten runden Geburtstag. Viele Jahre lang hielt sie ihr wahres Alter geheim.

Mehr lesen

Kein Problem

Mit Mitte Dreißig gab sie sich immer noch als 29 aus und man glaubte es ihr. Genauso wie man ihr auch die 60 nicht ansieht. Auch sie selbst hat kein Problem damit. "Ich freue mich 60 zu werden. Natürlich bin ich in einer Branche, in der es um ewige Jugend geht, aber ich fühle mich wohl", sagte sie gegenüber dem "Mallorca Magazin".

© Giovanni Cozzi für PLAYBOY

© Herbert W. Hesselmann für PLAYBOY

Pläne zum 60er

Den neuen Lebensabschnitt würde Gitta Saxx gerne in Mallorca verbringen. Nachdem sie lange in Österreich gewohnt hat, zieht es sie auf die Balearen-Insel. Als DJane würde sie am liebsten auch eine eigene Eventreihe aufbauen. "Manche Frauen wissen, dass sie Kinder bekommen werden. Aber ich wollte immer Model werden - und das, obwohl ja immer alle meinten, du bist zu klein, das schaffst du nie", sagte sie im Interview mit dem Playboy, nachdem sie erfolgreich zum Playmate des Jahrhunderts gemacht wurde.

© GABO für PLAYBOY November 2018

Das Playboy-Interview mit Gitta Saxx finden Sie HIER

Saxx hofft auf Shooting

Viermal zog Saxx bereits für den Playboy blank. Zuletzt mit 53 Jahren. Damals sei sie nervöser gewesen als je zuvor. Mit 60 könnte sie sich vorstellen, noch einmal die Hüllen fallen zu lassen. "Ich will nicht ausschließen, dass aller guten Dinge fünf sind", sagt Saxx zu "Bild".