Gottfried Helnweins Tochter Mercedes erobert jetzt die heimische Kunst-Szene

In Amerika ist sie bereits ein Star, jetzt zeigt Mercedes Helnwein ihre Kunst auch hierzulande. Im neu eröffneten Standort der Galerie Kovacek und Zetter.

Doppelte Eröffnung in der Galerie Kovacek und Zetter. Der zweite Standort in der Plankengasse freut sich, mit einer ganz besonderen Solo-Ausstellung starten zu dürfen. Denn von 29. November bis 28. Dezember sind hier erstmals die Werke von Mercedes Helnwein zu sehen. Die international gefeierte Künstlerin und Tochter von Gottfried Helnwein nimmt die Besucher mit auf eine faszinierende Reise durch ihr Schaffen.

Netzwerker Ali Rahimi schaute bei der Eröffnung der Ausstellung und der Galerie vorbei © Viennapress/Andreas Tischler ×

Psychologische Inhalte

Die Werkschau beinhaltet Ölgemälde und Pastellzeichnungen. Mercedes widmet sich in ihrer Kunst dem Thema Frau in allen Facetten. „Es gibt eine Menge psychologischer Inhalte in meinen Bildern. Ich weiß nicht genau, wie ich das erklären soll. In meinem Kopf muss es Schubladen geben, in denen solche Themen abgelegt sind und Gründe, warum sie genau dann aufkommen, aber die sind nicht immer einleuchtend für mich. Mein ganzes Werk ist voll von Plots - ich kenne diese nur nicht im Detail", sagt sie.

Mercedes Helnwein vor zwei ihrer Werke © Viennapress/Andreas Tischler ×

Mercedes sieht sich nicht als Amerikanerin

Mercedes lebt schon lange in den USA. Aufgewachsen ist sie jedoch in Europa. „Ich habe keine Kindheitserinnerungen an Thanksgiving, den Independence Day am 4. Juli, Barbecues oder Halloween. Ich bin nicht auf eine Schule gegangen, in der es Cheerleader gab, und auch nicht auf einen Abschlussball. Ich habe zwar die meiste Zeit meines Lebens in den USA gelebt und spreche besser Englisch als Deutsch, dennoch bin ich im Herzen zu europäisch, um mich als Amerikanerin zu fühlen", sagt sie.