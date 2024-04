Große Sorge um Jeannine Schillers Gesundheitszustand

Der Gesundheitszustand der an Demenz erkrankten Society-Lady lässt leider nichts Gutes vermuten.

Es begann von rund drei Jahren, dass Jeannine Schiller sich immer mehr aus der Öffentlichkeit zurückzog. Zuerst rätselten alle über den Grund, den sie ihren Freunden später dann aber doch mitteilte. Schiller leidet an Demenz hieß es damals. Die Krankheit machte sich zu Beginn mit kleinen Vergesslichkeiten wie das Verlegen von Schlüssel oder Geldbörse bemerkbar. Seit mehr einem Jahr ist die inzwischen 80-Jährige komplett aus der Society verschwunden.

© TZOe Raunig ×

Schon letztes Jahr erzählte Ehemann Friedrich, dass seine Frau ein Pflegefall ist und 24 Stunden Betreuung benötigt. Dieser Tage erkundigte sich oe24 nochmals bei Schiller über den Gesundheitszustand seiner Frau und bekam leider keine guten Nachrichten. "Jeannine hatte in der Zwischenzeit drei Schlaganfälle und die Demenz ist leider sehr weit fortgeschritten. Unsere Tochter kümmert sich die meiste Zeit um Jeannine. Sie braucht rund um die Uhr Betreuung und Hilfe", seufzt Schiller.

Christina Lugner und Jeannine Schiller 2021 © Tischler ×

Auch in der Society ist man entsetzt über Jeannine Schillers Gesundheitszustand. oe24 sprach mit Schillers engster Freundin Christina Lugner. "Ich bin natürlich zutiefst erschüttert, dass meiner langjährigen Freundin Jeannine, solch ein Schicksal widerfährt, ein Mensch, welcher immer nur gutes für Menschen in Not getan hat. Sowohl Simone als auch Friedrich kümmern sich rührend um Jeannine, dass sie auch weiterhin zu Hause betreut werden kann. Dies ist auch nur möglich, indem jeder seinen Einsatz dazu beiträgt . Ich wünsche meiner Jeannine von ganzen Herzen, das sie weiterhin ein für sie angenehmes und menschenwürdiges Leben führen kann", zeigt sich Mausi schwer betroffen von Jeannine Schillers Schicksal.