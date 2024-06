Große Trauer um Schauspieler Gerald Pichowetz (†59)

Freunde bestätigen den Tod des Publikums-Lieblings und Theater-Intendanten

Viel zu früh ist Gerald Pichowetz im Alter von 59 von dieser Erde gegangen. Der Schauspieler war vor allem als "Fünferl" im "Kaisermühlen Blues" zu großer Bekanntheit gekommen. Gegenüber oe24 bestätigte jetzt das Management den Medienbericht, laut dem Pichowetz in der Nacht auf Dienstag gestorben ist. Noch am Sonntag sei er in der Nachmittagsvorstellung im Gloria-Theater auf der Bühne gestanden. Die genauen Umstände seien unbekannt. Der Schauspieler habe jedoch ein schweres Herzleiden gehabt, er war Dialyse-Patient.

Herz-OP und Kur

Schon vor vier Jahren sprang er dem Tod nur knapp von der Schippe. Damals war eine Herzklappen-OP notwendig. Pichowetz speckte ab. Von 107 auf 87 Kilogramm. Sein Sohn Karl Michael und dessen Frau Djenita schenkten ihm zwei Enkelkinder. Die beiden hatten leider nur kurze Zeit mit ihrem Großvater.

Prominente Weggefährten unter Schock

Prominente Freunde wie Grande Dame Birgit Sarata, Christoph Fälbl, Christian Deix, Roland Düringer und unzählige weitere trauern um den lieben Kollegen. "Ich bin schockiert", sagt Sarata.

Übernimmt Fälbl das Gloria-Theater?

Gerade musste Christoph Fälbl sein Bistro "Greisslerei" im 19. Bezirk aufgeben. Seit Dezember stand er dort mit seiner Gattin Vanessa hinter der Theke und versorgte das Grätzl mit Schmankerln. "Schweren Herzens suchen wir, aus familiären Gründen, einen Nachfolger", schrieb er auf Instagram. Für Sarata wäre es durchaus denkbar, dass er jetzt das Gloria-Theater in Floridsdorf übernimmt. Pichowetz gründete dieses im Jahr 2001. Hier stand er selbst gerne als Schauspieler und Regisseur auf der Bühne.