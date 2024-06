Gabalier lassen die Todesfälle nicht los: "Jedes Lied ist eine Therapie!"

Andreas Gabalier spricht in der BILD-Zeitung über seine schwerste Zeit, die Jungendträume und seinen Beziehungs-Status.

„Jedes Lied, das ich schreibe, ist für mich wie eine Therapie. Professionelle Hilfe habe ich nie in Anspruch genommen. Ich rede mit meiner Familie, mit meinen Freunden und ich singe. Irgendwie muss es weitergehen. Der Herrgott hat das Leben so gemacht, dass es irgendwann wieder möglich ist, Freude und Glück zu empfinden." Am Wochenende feierte Andreas Gabalier seine große Beach-Party am Strand von Lignaono-Ballermann-Stimmung für tausende Fans. Besinnlichere Töne liefert er nun im Interview mit der "BILD-Zeitung", wo er emotinoell über die Todesfälle in seiner Familie – sowohl sein Papa als auch seine kleine Schwester wählten den Freitod – reflektiert „Als es passierte, hatte ich es lange Zeit nicht wirklich realisiert. Ich hoffte jeden Tag, wieder aufzuwachen aus diesem Traum. Dem war aber nicht so."

Andreas Gabalier auf dem Highway zu AC/DC

Abriss-Drama: Gabalier-Penthouse darf nicht betreten werden

SO viel verdiente Gabalier alleine im letzten Jahr



Auch jetzt kämpft der Volksrock'n'Roller noch immer mit dem Emotionen. „Der Tod meiner kleinen Schwester, Papas Prinzessin, zwei Jahre nach seinem Suizid war noch viel schlimmer. Dass sie mit dem Verlust unseres Vaters nicht klargekommen ist und ihm deshalb auf dieselbe Art folgte, war schrecklich. Ich war wütend auf meinen Vater, machte ihm Vorwürfe. Vielleicht war es genau diese Wut, die mich irgendwann wieder stark gemacht hat.“

Mit „Amoi seg‘ ma uns wieder“ hat er 2008 die schweren Schicksalschläge vertont und startete damit seine Erfolgs-Karriere: „Mir fehlte die Kraft, mich weiterhin aufs Lernen zu konzentrieren. Ich wollte einfach irgendwann nicht mehr traurig sein und fing an, Musik zu machen. Ganz vergehen wird der Schmerz wohl nie. Das Lied trägt mich seit fünfzehn Jahren von Bühne zu Bühne und hat mein Publikum und mich schon viele Tränen gekostet. Ich blicke ins Publikum und in den Himmel, denke an meine Schwester und an meinen Vater.“

Andreas Gabalier © Markus Schlögl / Perspective Agency ×

Dazu spricht Gabalier in der BILD auch über seine Kinderträume („Ich wollte unbedingt zur Müllabfuhr, weil es mich beeindruckte, dass man beim Fahren hinten auf einem Auto stehen darf, ohne sich anzugurten“), seine Helden („Der Papa und mein Großvater. Sie waren Abenteurer, die Großes bewegt haben.“) und seinen Beziehungs-Satus: „Ich bin sehr glücklich. Es geht mir sehr gut."