Andres Gabalier auf dem Highway zu AC/DC

Der Musiker lässt sich die Kult-Band in München nicht entgehen. Ab 23. Juni spielen AC/DC auch in Wien

Das Wiener Happel-Stadion wird am 23. und 26. Juni wieder beben, wenn Rekord-Rocker AC/DC auf der Bühne stehen und ihre Hits zum Besten geben. Heute Abend (9. Juni) legen sie schon einmal in München im Olympiastadion vor. Dazu ist auch der selbsternannte Volks-Rock'n'Roller angereist. Andreas Gabalier postete am Nachmittag aus dem Auto.

Gabalier ist bereit für AC/DC © Instagram

Zu dem Foto schreibt Andreas Gabalier: "It's a long way to the top if ya wanna Rock'n'roll". Der Volks-Rock'n'Roller trägt Sonnenbrille und Hawaii-Hemd.

In der Lederhose zum Rock-Konzert

Auf einem weiteren Foto präsentiert er sein Outfit für das Konzert. Gabalier wird sich standesgemäß in Lederhosen und gebrandetem Gilet unter die Fans mischen. Er selbst hat in der Vergangenheit schon mehrmals das Olympiastadion gefüllt. Weiß also, wie atemberaubend der Blick von der Bühne ist.