"Meine Liebe bleibt": Gabaliers Botschaft an Ex Silvia Schneider?

Der Volks-Rock'n'Roller kündigt auf Instagram neue Musik für Freitag (17. Mai) an

"Meine Liebe bleibt" - unter diesem Titel kündigt Schlager-Star Andreas Gabalier (39) neue Musik an. Am Freitag, den 17. Mai ist es soweit, dann gibt es neue Töne zu hören. Ob Single oder ein ganzes Album, bleibt noch offen. Auf dem Cover jedenfalls zu sehen: Ein durchbohrtes blutendes Herz mit Engerl und Teuferl und Flügeln. Etwa eine versteckte Botschaft an seine Ex Silvia Schneider?

Fans deuten auf Liebe hin

Die Fans des Volks-Rock'n'Rollers können es kaum fassen und noch weniger erwarten: "Wir freuen uns auf das Lied", "Neue Single oder ein ganzes Album?", "Ich freue mich wie ein kleines Kind. Endlich neue Musik", lauten die Kommentare. Eine Followerin schreibt kryptisch: "Andreas, eines sei dir gesagt: Mayas Liebe zu dir bleibt nach all der Zeit." Einer gewissen Maya gefällt der Kommentar. Etwa eine Verflossene? Oder doch nur ein großer Fan? Gabalier gibt jedenfalls viele Rätsel auf.