Wem verspricht Gabalier HIER seine ewige Liebe?

Der Volks-Rock'n'Roller zeigt in seinem neuen Song "Meine Liebe bleibt" starke Emotionen

Du bist irgendwie tief in meiner Fantasie. Und wann immer ich dich seh in der Nacht. I bin neben dir nur a blinder Passagier, der ins offene Messer rennt und lacht. Flaschendrehen, die Hand geben, deinen Augen ansehen, das Pflicht oder Wahrheit spielen...", so beginnt Andreas Gabalier seine neue Single "Meine Liebe bleibt". Im Refrain schwört er dann: "Meine Liebe, deine Nähe - du Sonnenschein auf meiner Seele. So lang ich lebe, meine Liebe bleibt."

Ist Gabalier etwa vergeben?

Der neue Song gibt Rätsel auf, schließlich spricht Andreas Gabalier (39) in Interviews stets davon, Single zu sein. Nach der Trennung von Silvia Schneider hat man ihn nicht mehr an der Seite einer Frau in der Öffentlichkeit gesehen.