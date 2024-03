Hallmann: Star-Party beim legendären Stanglwirt

Der Immobilienunternehmer feierte seinen Geburtstag mit Gattin Barbara Meier und prominenten Freunden

„Happy Birthday Klemens“ hieß es dieser Tage. Denn Immobilienunternehmer Klemens Hallmann lud zur Party beim legendären Stanglwirt. Unter den Gästen waren neben Hausherrin Maria Hauser auch die langjährigen Freunde Adi Weiss und Michael Lameraner.

Diese gratulierten auch via Instagram und gaben einen kleinen Einblick in die Feier und die Charity Fight Night, die ebenfalls im Bio-Hotel in Going am Wilden Kaiser stattfand. Dabei konnten wieder 11.500 Euro für den guten Zweck gesammelt werden.