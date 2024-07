Hammer-Deal: Schwarzenegger bekam drei Millionen für 30 Sekunden

Die steirische Eiche soll laut "Forbes" zu den wenigen Schauspielern zählen, die ein Milliarden-Vermögen erarbeitet haben

Er ist eine DER Hollywood-Legenden schlechthin. Alleine durch "Terminator" spielte er den Kinos weltweit 1,84 Milliarden Dollar (1,7 Milliarden Euro) ein. Aber Arnie lässt nicht nur die Kassen anderer klingeln, sondern auch die eigenen. Denn laut "Forbes" ist der Selfmade-Man mittlerweile Milliardär. Seine eigene Geschichte könnte aber wirklich aus einem Drehbuch stammen.

Amerikanischer Traum

Schwarzenegger wuchs in einer armen Familie im Dorf Thal auf. Als Bodybuilder startete er eine Welt-Karriere in Amerika. Er wurde viermal zum Mr. Universe gekrönt, wurde zu einem der beliebtesten Action-Helden der Welt und hatte als Gouverneur das höchste politische Amt Kaliforniens inne. Mit seinen rund 50 Filmen hat die steirische Eiche insgesamt rund 5,5 Milliarden Dollar (5,1 Milliarden Euro) an den Kinokassen eingespielt.

30 Sekunden Werbespot bringt Millionen

Sein Milliardenvermögen soll sich wie folgt aufgliedern: 500 Millionen Dollar (462 Mio. Euro) entstamme seinen Filmen. Viele Millionen hat er durch Produktwerbung und Werbespots verdient, wie seinen „Agent State Farm“-Auftritt beim Super Bowl 2024. Ein anderer Werbe-Deal soll Arnie gar drei Millionen für 32 Sekunden gebracht haben. Die US-Biermarke „Bud Light“ war es, der Schwarzenegger jeden Cent wert war.

Natürlich verdient Schwarzenegger auch durch seine Investments gutes Geld. Er spendet jedoch auch regelmäßig Millionenbeträge und kämpft mit zahlreichen Prominenten gegen den Klimawandel an.