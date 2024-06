Arnie relaxed im Wiener Schanigarten

Arnie is back in Austria! Vor seinem großen Auftritt in der Hofburg entspannt der Superstar noch in einem Wiener Innenstadtcafé.

Vor seinem Auftritt am Donnerstag beim "Austrian World Summit" in der Wiener Hofburg ist Arnold Schwarzenegger in der Wiener Innenstadt gesichtet worden. Bei über 30 Grad im Schatten genoss er im Café des Park Hyatt im Beisein von drei Bodyguards bei einem kühlen Getränk eine seiner berühmten Zigarren. Auf seine schon fast traditionelle Radtour durch die Wiener City dürfte er wegen der hohen Temperaturen diesmal verzichtet haben. © Gastro Insider Vienna × © Gastro Insider Vienna × © Gastro Insider Vienna Schwarzenegger ist bereits seit Dienstag in Wien. Morgen lädt er unter anderem Bundespräsident Alexander Van der Bellen zu seinem "Austrian World Summit"-Klimagipfel in die Wiener Hofburg. Dort werden auch VIPs wie Unternehmer Klemens Hallmann und Topmodel Barbara Meier mit dabei sein. Für das musikalische Highlight werden die Kult-Stars von The BossHoss sorgen.