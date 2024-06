Wie Arnie Schwiegersohn Chris Pratt fast umbrachte

Der Hollywood-Star Chris Pratt leiht im neuen "Garfield"-Streifen (seit Ende Mai im Kino) dem berühmten launischen Kater seine Stimme. Nun verriet er, wie und warum ihn Schwiegervater Arnold Schwarzenegger beinahe umgebracht hätte.

Seit Ende Mai ist Garfield wieder auf der Kinoleinwand zu sehen. In der englischen Originalfassung leiht Chris Pratt Kater Garfield seine Stimme, überdies sind auch die Hollywood-Größen Nicholas Hoult, Ving Rhames, Hannah Waddingham, Snoop Dogg und Samuel L. Jackson zu hören. Im Interview mit der Bild-Zeitung erzählt Pratt von seinem Alltag als Filmstar und Familienvater.

Frauen: Klüger als Männer

Auf die Frage hin, was Pratt davor bewahre, selbstsüchtige und narzisstische Unarten zuzulegen, wie sie Garfield hat, antwortete Pratt: "Meine Frau Katherine. Die würde mir ordentlich eine verpassen, wenn ich egozentrische Anwandlungen bekäme. Dass ich Kinder habe, bewahrt mich auch davor."

Ob er denn glaube, dass weibliche Figuren nicht nur im Film, sondern auch im echten Leben klüger als ihre männlichen Pendants seien, meinte er: "Bei meiner Frau weiß ich: Sie ist klüger als ich. Sie hat eine emotionale Intelligenz, über die ich nicht verfüge. Es ist ja kein Zufall, dass die Dame beim Schach die beweglichste aller Figuren ist. In den Millionen Jahren der Evolution haben die Frauen gelernt, dass sie normalerweise körperlich nicht so stark sind wie Männer. Also haben sie einen besonderen Scharfsinn entwickelt, um überleben zu können. Es ist kein Zufall, dass so viele Frauen mein Leben steuern: meine Managerin, meine Presseagentin, meine Frau, meine Mutter, meine Schwester. Ich bin von unglaublich smarten Frauen umgeben. Ohne sie wäre ich im Leben nicht so weit gekommen."

Über Schwiegervater Schwarzenegger

"Er war schon eine Inspiration, lange bevor er Teil meiner Familie geworden ist. Ich bewunderte seine Fitness, ich bin mit seinen Filmen aufgewachsen und habe sie geliebt. Er hat einen ganzen Erfahrungsschatz in dem Metier zu bieten, in dem ich mich bewege. Er erzählt mir, wie man sich auf Pressetouren verhalten soll oder wie man eine Karriere in Film und Fernsehen verfolgen kann, obwohl man immer wieder von der Familie getrennt ist“, schwärmte Pratt im Interview von Schwiegervater Arnold Schwarzenegger.

© Getty ×

Besonders brisant: Beinahe hätte ihn Arnie umgebracht - und zwar mit einer seiner berüchtigten Zigarren. "Ja, da gab es ein Problem", verriet Pratt. "Als unsere erste Tochter auf die Welt kam, hat er mir eine Zigarre geben und gemeint: 'Chris, lass uns eine rauchen.'" Pratt tat das entgegen seiner Asthma-Diagnose - und bekam am Tag darauf prompt eine Lungeninfektion.“ Mit Arnie raucht er heute nicht mehr. "Ganz ehrlich: Ich rauche nicht mehr. Ich habe die innere Stärke gefunden und Arnold eingestanden, dass ich das nicht machen sollte. Und er ist damit okay."