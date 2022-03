× Hasswelle gegen Tara

Tara Tabitha muss sich erneut auf Instagram gegen ihre Fans verteidigen

Weil sie ihren Hund in einem Rucksack durch die Gegend trug, musste sich It-Girl Tara Tabitha jetzt auf Instagram vor ihren wütenden Fans rechtfertigen. "Richtig Assi. Steck ihn halt gleich in eine Aldi-Tüte. Wahnsinn!", schrieb einer. "Man sollte dich in die Tasche stecken und schauen, ob du noch atmen kannst, du Nichtsnutz. Nimm sofort die Story raus, bevor du mit noch mehr Leuten Ärger bekommst." Die Hasswelle hörte nicht auf. Tara wurde als vermeintliche Tierquälerin dargestellt.

© Instagram ×

Tara platzt der Kragen

Die Vorwürfe ließ sich Tara wie immer nicht gefallen. "Mein Hund ist total verwöhnt. Ich habe ihn kurz in der Tasche gehabt. Da kann er mich auch immer sehen. Außerdem ist die Tasche natürlich offen und es kommt genug Luft rein." Auch ihr bester Freund äußerte sich dazu: "Es ist absurd, Tara als Tierquälerin darzustellen." Tabitha nahm die Sache mit viel Humor. Fotomontagen ihres Hundes in der Tasche sollten die Follower noch mehr verärgern. "Ja, ich habe ihn jetzt immer da drinnen", scherzte sie.