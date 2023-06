× Healys Wien-Auftritt sorgt weltweit für Schlagzeilen

Nach Trennung von Taylor Swift rockte Matty Healy in Wien. Fotos mit Flachmann gehen um die Welt.

Musik. Bilder sagen mehr als Worte! Am Montag rockte Matty Healy mit seiner Band The 1975 in der Stadthalle. Ein Konzert von weltweitem Interesse, denn nur wenigen Stunden davor wurde seine Trennung von Taylor Swift publik. Wortspende dazu gab’s freilich keine. Dafür einen Auftritt mit Flachmann! Die ÖSTERREICH-Fotos davon machen nun die Runde.

© oe24 ×

ÖSTERREICH-Fotos in der „DailyMail“.

„Harter Tag“. „Braucht er was zu trinken?“, fragt etwa die Daily Mail. Oder: „Harter Tag?“ Dazu liefern auch die Londoner Metro, der Mirror, OK und sogar TMZ inden USA die Bilder: Healy mit Zigarette, Augenklappe und immer wieder beim Alk-Trinken: „Er wirkte weggeschossen.“

© oe24 ×

© oe24 ×