Heino-Vertraute spricht im Magazin 'Bunte' über Manager Helmut Werner und bezeichnet ihn als Puppenspieler.

Wie das Magazin "Bunte" berichtet, hat Sänger Heino seit 2019 in Helmut Werner (Ex-Lugner-Schwiegersohn-in-spe) einen Manager gefunden. Bei einer Geburtstagsparty haben sich der Sänger und der Manger kennengelernt. Seitdem verstehen se sich blendend.

Zerwürfnis

Doch einer ist dieses Verhältnis ein Dorn im Auge: Jutta Thormann, der langjährigen Vertrauten von Heino und seiner Ehefrau Hannelore. Vor einiger Zeit soll es zwischen ihr und dem Ehepaar zum Zerwürfnis gekommen sein, Thormann und ihr Gatte wurden als "Ex-Hausmeister" und "Ex-Haushaltshilfe" bezeichnet. Titel, die Jutta Thormann von sich weist: "Wäre ich eine Haushaltshilfe gewesen, hätte ich ja ein Gehalt bekommen müssen. (...) Geld war uns nicht wichtig. Heino und Hannelore waren seit vielen Jahren Teil unserer Familie."

Heino: Gehirnwäsche von Helmut Werner?

Doch Jutta und auch Hannelore wollen die Freundschaft nun wieder kitten. Hannelore soll ein Friedens-SMS an Jutta gesendet haben, man möge einander bald wieder sehen und sich zusammensetzen. Darin geht es auch um eine Adoption, die nie stattgefunden habe. In der Nachricht steht, dass es nicht an Helmut gelegen habe, dass die Adoption geplatzt sei. Zu Helmut Werner hat Jutta Thormann in dem Magazin (die ganze Geschichte ist in der Ausgabe vom 27.5. zu lesen) noch einiges zu sagen: "Aus meiner Sicht ist Helmut Werner ein fragwürdiger Puppenspieler, er unterzog Heino und Hannelore einer Gehirnwäsche."