Heißes Outfit: Mathea bringt 40.000 Fans zum Schwitzen

Heimische Top-Acts wie Wanda, Bilderbuch, Mavi Phoenix oder Mathea spielen für den guten Zweck.

Wien/Kiew/Moskau. Es ist ein lautstarkes Zeichen für die Kriegsopfer in der Ukraine: Am Samstagnachmittag hat das Benefizkonzert "We Stand With Ukraine" im Wiener Ernst-Happel-Stadion begonnen. Nicht nur mehr als 40.000 Besucher wurden für das ausverkaufte Spektakel erwartet, auch etliche Größen der heimischen Popszene von Bilderbuch über Wanda bis Seiler & Speer und Mathea.

Popsängerin Mathea bot im Anschluss zu Rapper Yung Hurn eine Mischung aus melancholischen Tönen und tanzbaren Sounds. Die 23-jährige Salzburgerin brachte mit ihrem luftigen Outfit die 40.000 Fans zum Schwitzen.

Mathea trat mit einer offenen, weißen Jacke und blauem BH darunter auf und rockte die Bühne mit ihren Hits wie "Chaos", "Funke, Flächenbrand" oder "Wenn du mich vermisst".

Geholfen wird mit "We Stand With Ukraine" natürlich auch: Der Reinerlös der Veranstaltung geht an die Volkshilfe und "Nachbar in Not", wobei der Ticketpreis mit 19,91 Euro auch einen symbolischen Charakter hat - war 1991 doch das Jahr, in dem die Ukraine unabhängig wurde. "'Nachbar in Not' wurde vor 30 Jahren gegründet, aber wir hätten nicht gedacht, dass jemals wieder Krieg in Europa sein wird", sagte Pius Strobl, Leiter des ORF-Humanitarian Broadcasting und somit zuständig für die Hilfsaktion. Er erklärte, dass jede bis Ostern getätigte Spende an "Nachbar in Not" durch die Bundesregierung verdoppelt wird. Diese hat auch "We Stand With Ukraine" mit 80.000 Euro zur Deckung der anfallenden Produktionskosten unterstützt, um die Einnahmen für die Hilfe vor Ort in der Ukraine zu erhöhen. Und schließlich wurde von A1 unter der Telefonnummer 0800 664 2022 eine Spenden-Hotline zugunsten von "Nachbar in Not" eingerichtet, die von 13.00 bis 23.00 Uhr erreichbar ist.