× Helene: So feierte sie ihr verregnetes Österreich-Comeback

Am Samstag hielt Helene Fischer über 20.000 Fans in Bad Hofgastein atemlos. Mit einer reduzierten Show ohne Akrobatik aber mit ganz viel Gefühl. Jetzt bleibt sie bis Dienstag in Österreich. Auch für die ORF-Show Willkommen Österreich.

Bad Hofgastein. Waghalsige Flugaction, atemberaubende Hochseil-Stunts und Trapez-Einlagen voller Nervenkitzel – spektakuläre Eckpunkte vieler Auftritte von Helene Fischer. Nur am Samstag beim, von ihrem Austro-Freund Klaus Leutgeb organisierten, Sound & Snow Festival in Bad Hofgastein, ihrem ersten Österreich-Konzert nach über vier Jahren Pause, hat die Schlager-Queen ganz bewusst darauf verzichtet. „Ich glaube die Leute sind froh, wenn ich dann endlich da bin. Ich beziehe mich in Bad Hofgastein rein auf die Musik. Meine Fans haben mich dort ganz für sich alleine, aber ich werde keine Show kreieren“, gab Helene schon vorab auf ÖSTERREICH-Anfrage die reduzierten Direktiven und hielt dann vor über 20.000 Fans Wort.

Vom Opener "Genau dieses Gefühl", bei dem sie gleich Feuerfontänen zündete, bis zum von einem stimmungsvollen Feuerwerk begleiteten Finale "Atemlos durch die Nacht", dem sie noch die Zugaben "Luftballon" und "Null auf 100" draufsetzte, tanzte Helene nach insgesamt drei Corona-bedingten Verschiebungen endlich durch ihr großes, 16-Millionen-fach verkauftes Hit-Œuvre. „An solchen Tagen wie heute spüren wir wie wichtig es ist gemeinsam zu feiern!“ Der Regen, der zuletzt in München knapp vor dem Konzert stoppte, prasselte dabei unentwegt auf sie und das Publikum nieder. „Ich liebe diesen Tanz im Regen. Der hört heute aber auch überhaupt nicht auf.“

© TZOe Zeidler ×

© TZOe Zeidler ×

Melissa Naschenweng im Vorprogramm

Wie angekündigt ließ Helene bei der knapp 125-Minütigen Show rund um Hits wie "Flieger", "Phänomen", "Von hier bis Unendlich", "Volle Kraft" voraus, das sie Ex-Freund Florian Silbereisen widmete („Ich musste einen wichtigen Menschen gehen lassen.“) oder "Fehlerfrei" jegliche Akrobatik aus – und sogar Kostüm-Wechsel. Ein schickes, schwarzes Ensemble mit Lederjacke, Rollkragenpulli und Knackpopo-Hose reichte ihr. Dafür knipste sie kompliziert Fan-Selfies und holte sogar unsere Schlager-Prinzessin Melissa Naschenweng ins Vorprogramm: Vollpower-Show zur neuen Hit-CD "Glück". „Es ist ein Karriere-Highlight vor Helene spielen zu dürfen!“

© TZOe Zeidler ×

© TZOe Zeidler ×

© TZOe Zeidler ×

© TZOe Zeidler ×

ÖSTERREICH-Musik-Chef Thomas Zeidler traf Melissa Naschenweng vor ihrem Auftritt.

Helene selbst zeigte nach der Baby-Pause (Tochter Nala ist bereits 9 Monate alt) und dem Rekord-Konzert in München („Das läuft gerade zeitgleich im TV. Das müsst ihr euch dann halt auf DVD ansehen.“) im Gasteinertal ganz viel Gefühl. „Ich ziehe jetzt in meiner neuen Situation noch mehr den Hut vor allen Müttern.“ Dazu verneigte sie sich auf einer beleuchteten Showtreppe auch immer wieder vor den Fans („Danke, dass ihr zweieinhalb Jahre mit dem Warten durchgehalten habt.“) und vor Österreich: „Ich liebe Österreich, die Kultur und die Menschen. Und freue mich immer wenn ich zu euch kommen darf und habe mich hier schon gestern verwöhnen lassen!“

© TZOe Zeidler ×

© TZOe Zeidler ×

© TZOe Zeidler ×

© TZOe Zeidler ×

"Trotz Regen war das heute ein perfekter Tag"

Nach ihrem rhythmischen Regentanz („Irgendwie gehört der Regen wohl heuer bei mir dazu. Ich habe anscheinend eine besondere Beziehung zum Element Wasser. Aber trotz Regen war das heute ein perfekter Tag.“) hat Helene Fischer jetzt Wien im Visier. Am Dienstag (4. Oktober) ist sie Stargast bei der ORF-Show "Willkommen Österreich". Plant dabei neben einem Talk mit Stermann & Grissemann auch ein Duett mit Russkaja. Am 21. Oktober kommt die neue CD/DVD Rausch - live. Ein Mitschnitt ihrer Rekord-Show in München. Und zwischen 5. und 10. September 2023 fegt Helene Fischer dann mit ihrer neuen, im Zusammenarbeit mit dem Cirque du Soleil kreierten, Show "Rausch" gleich fünf Mal (!) durch die Wiener Stadthalle. Wieder mit den gewohnt atemberaubenden und auch gefährlichen Akrobatik-Einlagen. „Ich will mit dieser Show versuchen ganz neue Dimensionen zu schaffen. Die Menschen sollen glücklich nach Hause gehen. Mit Erinnerungen, die sie vielleicht ihr Leben lang nicht vergessen werden.“

© TZOe Zeidler ×

© TZOe Zeidler ×

© TZOe Zeidler ×

© TZOe Zeidler ×

© TZOe Zeidler ×

© TZOe Zeidler ×

© TZOe Zeidler ×

© TZOe Zeidler ×

© TZOe Zeidler ×

Das ist ihr aber auch in Bad Hofgastein gelungen - und das ganz ohne Turnen.