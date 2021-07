Herzinfarkt: Schock um Nockis bei ''Wenn die Musi spielt''

Drama bei ''Wenn die Musi spielt''. Nöckis-Sänger nach Herzinfarkt im Spital.

Schock. Bei der Pressekonferenz von Wenn die Musi spielt am Freitag lachte Friedl Würcher (52) noch mit Kollegen wie Hansi Hinterseer, Nik P. oder Mark Pircher um die Wette. Bei der Heimfahrt aus Bad Kleinkirchheim dann der Schock: Der Sänger der Top-Schlagerband Nockis (Ich will dich) verspürte einen Schmerz in der Brust. Er suchte sofort seinen Arzt auf, der ihn umgehend ins LKH bringen ließ. Diagnose: leichter Herzinfarkt!

„Mittlerweile geht es ihm den Umständen entsprechend gut. Er muss aber bis auf Weiteres zur Beobachtung im Krankenhaus bleiben“, geben die Nockis Entwarnung.