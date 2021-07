Hier urlauben die Austro-VIPs

Die heimischen Promis trifft man heuer wieder großteils an Europas Hotspots an.

Abschalten. Die einen wohnen an einem der europäischen Hotspots, die anderen pilgern hin. Österreichs ­Promis sind gerade voll im Urlaubsmodus. Für manche bedeutet die Auslandsreise jedoch auch harte Arbeit. Während sich Rennfahrer Ferdinand Habsburg bei einem Segeltörn in Griechenland den Wind durch die Haare blasen lässt, treibt Verleger Christian Mucha die Bauarbeitern in Nizza an.

Zwischen Zementsäcken und Strandliegen

Erholung. In Zukunft will sich Mucha gemeinsam mit Gattin Ekaterina in der ­neuen Wohnung am Strand erholen, doch im Moment werden dort Zementsäcke geschleppt, statt im Sand entspannt. Zu den beliebtesten Reisedestinationen zählt heuer eindeutig Griechenland.

Côte d’Azur: Ekaterina Mucha sonnt sich. Ihr Mann Christian arbeitet ...

Beliebt. Sängerin Zoë Straub urlaubt mit ihrer Familie dort, Nadine Mirada genießt das Nachtleben und Christian Ludwig Attersee segelt wie auch Ferdinand Habsburg von Insel zu Insel. Manch ein Promi bleibt aber trotzdem lieber daheim. So verbringt Andreas Gabalier seinen Sommer am Wörthersee. Auch Bettina Assinger, Marika Lichter und Jörg Knabl verweilen am Meer der Kärntner.

Santorin: Zoë Straub genießt den Ausblick auf die Insel ...

Mykonos: Nadine Mirada ist auf die Partyinsel zurückgekehrt ...

Wörthersee: Andreas Gabalier genießt den Sommer am liebsten in der Heimat ...