Hier wird Helmut Berger beerdigt

Am 24. Mai hat die Öffentlichkeit die Möglichkeit sich von Helmut Berger zu verabschieden.

Er war einer der talentiertesten Schauspieler, die das europäische Kino zu bieten hatte. Sein Mentor, der italienische Star-Regisseur Luchino Visconti erkannte Helmut Bergers (†78) Talent schon früh. Mit Filmen wie "Die Verdammten", "Gewalt und Leidenschaft" und auch "Ludwig II" setzte er ihm ein Denkmal. "Voller Trauer müssen wir Ihnen das Ableben von Schauspiellegende Helmut Berger mitteilen, der um 4 Uhr morgens friedlich, aber dennoch unerwartet, in seiner Heimatstadt Salzburg, kurz vor seinem 79. Geburtstag entschlafen ist", teilt sein Manager und Weggefährte Helmut Werner vor wenigen Tagen mit.

Parte enthüllt Details zur Beerdigung

Die Öffentlichkeit hat die Möglichkeit, sich am 24. Mai von 12.00 bis 16.00 Uhr in der Trauerhalle Jung, in Salzburg vom einst "schönsten Mann der Welt" zu verabschieden. Die Urnenbeisetzung findet dann im engsten Kreise der Familie statt. "Das war sein Wunsch", erklärt Agent Helmut Werner.