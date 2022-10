Honeymoon für Elyas M'Barek

Süße Liebeserklärung des Schauspielers an seine nunmehrige Ehefrau

War er früher eher zurückhaltend, was sein Privatleben anbelangt, feiert Elyas M'Barek (40) mittlerweile seine Liebe ganz öffentlich. Erst vor kurzem heiratete der Schauspieler US-Model Jessica (33). Jetzt zeigt er sich im Honeymoon auf Ibiza im Szene-Restaurant Jondal turtelnd mit ihr.

"Jeder Tag mit dir ist mein Lieblingstag, aber Sonntage sind die besten", schreibt er zu den süßen Schnappschüssen. Auf einem Bild, beißt er seiner Gattin gar in den Finger - so zum Anbeißen findet er sie. Auch die Follower gönnen den beiden ihr Glück: "Ihr seht so glücklich aus. Ich freue mich sehr für euch" und "Arbeitet ihr schon am Nachwuchs", schreiben diese unter das Posting. Diese Liebe hat wirklich Biss!