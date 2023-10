Kaiser-Urenkel hat 'Ja' gesagt

Erzherzog Alexander von Österreich hat seine Natacha in einer traumhaften Zeremonie geheiratet

Er ist der dritte Sohn von Erzherzog Carl-Christian von Österreich, dessen Großvater Karl der letzte Kaiser von Österreich war: Erzherzog Alexander von Österreich. Am Wochenende (30. September) trat der heimische "Royal" vor den Traualtar. Im belgischen Beloeil gab er seiner Natacha Roumiantzoff-Pachkevitch in der Eglise Saint Pierre das Ja-Wort.

Märchen-Hochzeit

Die Gräfin wurde in einem festlich geschmückten Oldtimer vorgefahren und offenbarte beim Aussteigen ihr weißes Traumkleid mit feiner Stickerei. Der Schleier war opulent und der Blumenstrauß aus weißen Blüten machte den Braut-Look perfekt. Viele weitere royale Gäste wie Henri von Luxemburg und Guillaume von Luxemburg feierten mit dem frischvermählten Paar.

Das ist Alexander von Österreich

Wie "Gala" berichtete, ist der Bräutigam seit 2021 Head of Sales und Distribution bei der Vermögensverwaltung GADD & Cie S.A und lebt in Genf. Er lebte zu Studienzeiten in London, war an der Royal Military Academy in Sandhurst und schloss einen Master in internationaler Verhandlung und Politikgestaltung in Genf ab.